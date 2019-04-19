Состояние самого богатого депутата Петербурга уменьшилось на 330 млн

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Самым богатым стал депутат от партии КПРФ Александр Рассудов. На последних местах условного рейтинга представители партии «Яблоко».

Александр Рассудов уже не первый год становится самым богатым среди депутатов Петербурга, однако в этом году его состояние значительно уменьшилось: с 843 миллионов он обеднел до 513 миллионов рублей. Кроме того, в его собственности находятся 12 крупных земельных участков. Рассудов является бывшим председателем совета директоров «Лидер групп».

В целом, за прошлый год большинство депутатов увеличили свой доход. Одним из тех, кто не смог этого сделать, стал депутат от «Единой России» Алексей Макаров. Он сократил состояние почти в два раза и заработал всего 4 миллиона рублей.

С такой же суммой оказался спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он не смог укрепить свое финансовое положение, даже несмотря на то, что продал три дачных дома.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 80 000 петербуржцев отказываются платить взносы на капремонт.