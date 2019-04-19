Влюблённый «труболаз», незаконно проникавший в квартиры, признан виновным

В Кировском районе Петербурга суд признал виновным потерявшего от любви рассудок Вадима Куйбана. Гражданин проник в квартиру девушки против её воли.

Согласно материалам суда, в июле минувшего года Куйбан, имея перед собой цель попасть в заветное окно девушки-мечты, взбирался по водосточной трубе дома. Попутно он не менее четырех раз проникал в квартиры других жильцов двухэтажного здания, после чего вылазил обратно на улицу.

В зале суда выяснилось, что злоумышленник, влюбленный в девушку, проживающую в одной из квартир этого дома, заглядывал в другие квартиры, поскольку ему казалось, что он слышит её голос.

Отмечается, что «Джульетта» всей романтики поступка не оценила. В суде она сообщила, что с подсудимым знакома уже несколько лет, но симпатии к нему никогда не испытывала. Куйбан же преследует ее уже длительное время.

Подсудимого признали виновным. Ему назначено наказание в виде исправительных работ на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в городской прокуратуре.

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