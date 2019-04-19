«Жилкомсервис № 1 Кировского района» очистит от грязи подъезды домов

В Петербурге на основании жалоб граждан прокуратура провела проверку соблюдения требований закона ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района».

В ходе осмотра было выявлено, что отмостка дома на улице Зины Портновой не очищена от грязи и строительного мусора, поверхность входных дверей в подъезды дома тоже имеют загрязнения. Кроме того, деформирован окрасочный слой козырьков над входами.

Такие же нарушения были выявлены при проверке многоквартирных домов 6 и 8 на Дачном проспекте, сообщили в городской прокуратуре.

Руководство ЖКС обязали устранить нарушения закона, а также ликвидировать причины и условия из-за которых они возникли.

Виновных должностных лиц могут привлечь к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура.