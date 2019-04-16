Уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура

В компании заявили, что работник хотел уволиться сам, но заявления об уходе у них нет.

Суд рассмотрел иск жителя Санкт-Петербурга у компании “Торгсервис 78”, откуда его уволили — по решению суда мужчину восстановили в должности, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 16 апреля.

Дело оказалось странным: работника вроде бы уволили по его собственной инициативе, но при этом представители компании признали, что заявления об уходе у них нет. Теперь работодатель не только вынужден взять мужчину обратно, но и возместить зарплату, которую он мог за время работы получить. Кроме этого, суд постановил выплатить компенсацию за моральный вред — ее сумма не разглашается, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что прокуратура добилась уголовного дела из-за продажи спиртного.