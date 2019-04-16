Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о незаконном обороте алкоголя

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура добилась принятия законного решения по сообщению о преступлении.

Согласно материалам дела, в ноябре минувшего года в УМВД России по Василеостровскому району поступила информация о том, что в кафе «Чито Гврито» (ООО «Алена») продают алкогольную продукцию без лицензии.

Было установлено, что за 3 года в кафе было реализовано алкоголя на сумму более 4 млн рублей. В ходе рейда из кафе изъяли кассовый аппарат, барную карту, а также различную алкогольную продукцию, сообщили в городской прокуратуре.

По результатам проверки в УМВД района отказались от возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Однако все очевидные признаков преступления для этого имелись.

Прокуратура района опротестовала принятые решения из-за их незаконности. Через четыре месяца по требованию прокурора следственный орган возбудил уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазине на Отважных готовились продавать алкоголь без лицензии.