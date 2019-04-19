У петербуржца обнаружено более килограмма растительных наркотиков

Подозреваемый задержан. Фото: https://pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: https://pixabay.com

Сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято у 24-летнего мужчины более килограмма наркотических средств растительного происхождения.

Вчера, 18 апреля, сотрудники ГУНК МВД России совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина.

У задержанного в автомобиле марки «БМВ» было обнаружено наркотическое вещество «каннабис» массой 1016,4 грамма, которое он перевозил с целью сбыта.

Найденные наркотики изъяты сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петродворцовском районе обнаружен наркопритон.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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