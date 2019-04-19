Мужчина, изнасиловавший ребенка в поселке Форносово, будет отбывать срок

По материалам Следственного комитета РФ по Ленобласти суд вынес приговор 25-летнему гражданину одной из среднеазиатских стран, изнасиловавшего 12-летнюю девочку. Ему грозит лишение свободы на 12,6 лет.

Согласно материалам дела, 25 августа 2017 года злоумышленник обманом заманил 12-летнюю девочку в подъезд жилого дома в поселке Форносово Тосненского района Ленобласти. Он привел её на чердак, где подверг сексуальному насилию, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Учитывая возраст потерпевшей, она не могла оказать какое-либо сопротивление.

Злоумышленника заключили под стражу.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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