Директор автосервиса ответит за нарушения трудовых прав работников

В связи с обращением прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований закона автосервиса, зарегестрированного как ООО «Рулевой».

В ходе проверки были обнаружены неоднократные нарушения требований трудового законодательства, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Информация об оплате труда, указанная в приказе о приеме на работу, не соответствовала той, что указана в трудовом договоре. Кроме того, организация не учитывала время, отработанное сотрудниками.

Организация не проводила вводный и первичный инструктажи по охране труда, сотрудники допущены к работе без необходимого обучения и проверки полученных знаний относительно требований охраны труда.

Районная прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений.

Решается вопрос о заведении уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Рулевой» об административных нарушениях трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка попадет в колонию за невыплату алиментов.