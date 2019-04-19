Петербурженка попадет в колонию за невыплату алиментов

Женщина задолжала центру почти миллион рублей. Фото: Рixabay
Женщина задолжала центру почти миллион рублей. Фото: Рixabay

Ранее женщина уже была осуждена. По решению суда она должна была 9 месяцев выполнять исправительные работы, однако подсудимая уклонилась.

В связи с этим наказание было заменено на более суровое: женщину приговорили к лишению свободы сроком на 2 месяца и 28 дней в колонии-поселении, сообщили Gazeta.SPb в управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 49-летней гражданки, находится на истолнении в Московском районном отеде УФССП России по Санкт-Петерубргу.

По решению суда женщина обязана платить алименты Центру содействия семейному воспитанию. В данном центре содержатся её сын и дочь. На протяжении многих лет женщина не платила алименты и сумма долга почти достигла 1 млн рублей.

После вынесения наказания в виде исправительных работ, женщина была трудоустроена в Жилкомсервис. Она отработала там пять дней и была уволена за прогулы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в детсаду Нягани ребенок 4-х лет погиб от асфиксии во время прогулки.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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