В Петербурге ввели запрет на запуск воздушных шаров в небо

Петербург стал вторым городом, где администрация откликнулась на призыв активистов. Фото: https://pixabay.com

Петербург стал вторым городом, где администрация откликнулась на призыв активистов. Фото: https://pixabay.com

Также под запретом воздушные фонарики и светошары. Спасибо экоактивистам.

В этом году выпускникам школ, университетов и других учреждений можно забыть про запуск шаров. Теперь такой элемент праздника под запретом. Об этом сообщают активисты в соцсети в группе “РазДельный Сбор”.

Распоряжение о запрете запуска шаров направлены в комитеты Петербурга, руководителям органов исполнительной власти и в подведомственные учреждения, в том числе главам муниципальных внутригородских образований, главам местных администраций, в комитет по молодежной политике, по культуре, по вопросам законности и правопорядка и в другие ведомства.

Стоит отметить, что запрет распространяется на праздничные дни. Не уточняется, можно ли запускать шары на локальные праздники и будут ли за этим следить.

Активисты призывают петербуржцев включить смекалку и подумать над более креативными формами празднования. Шары — это не очень экологично в 21 веке.

Стоит отметить, что Петербург стал вторым городом, где администрация откликнулась на призыв активистов «РазДельного Сбора» и других организаций запретить запуск воздушных шариков. Первым стал Сочи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет эко-состязание “Чистые игры”.