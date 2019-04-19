Фонд капитального ремонта больше не сотрудничает с ООО “Реставратор” и после смерти рабочего взял на контроль “Альтернативу”

ООО “Реставратор” больше не имеет права участвовать в конкурсах на проведение капитального ремонта не только в Петербурге, но и по всей России. Фото: https://pixabay.com

ООО “Реставратор” больше не имеет права участвовать в конкурсах на проведение капитального ремонта не только в Петербурге, но и по всей России. Фото: https://pixabay.com

К такому решению пришли сотрудники Фонда после зимних инцидентов в Петроградском и Калининском районах.

ООО “Реставратор” затягивал капитальный ремонт и устранение аварийности в доме 2 по улице Профессора Попова. Здание является объектом культурного наследия и к его ремонту подрядная организация приступила в 2017 году, но выполнение работ затянулось вплоть до весны 2019 года. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта.

Жалобы жителей поступали сотрудникам ведомства регулярно. Также сообщалось о отслоение свежего штукатурного слоя во время нынешней зимы. Подрядчик просто не справился с задачей и Фонд обратился в УФАС с требованием исключить подрядную организацию ООО “Реставратор” из перечня квалифицированных подрядных организаций.

В результате антимонопольная служба согласилась с Фондом ООО “Реставратор” больше не имеет права участвовать в конкурсах на проведение капитального ремонта не только в Петербурге, но и по всей России.

Вторая подрядная организация “Альтернатива” теперь числится на особом контроле. Это связано с инцидентом в доме 8 по улице Гражданская. В августе прошлого года там обрушились леса с пятью рабочими, один из которых погиб. Однако работы были завершены в срок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капремонт спровоцировал обвал потолка в одной из квартир дома на Радищева.