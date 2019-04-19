Временные заборы и схемы на Крестовском острове могут стать постоянными

Конструкции, которые соорудили для Чемпионата Мира по футболу в 2018 году не станут убирать, так как они показали свою эффективность.

Помимо эффективности большого количества заборов рядом со стадионом “Газпром Арена”, не станут убирать и временные схемы движения. Об этом “Форпосту” сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В КРТИ отметили, что временные конструкции будут стоять вплоть до 2020 года и послужат хорошей защитой и безопасностью для всех участников и зрителей Чемпионата Европы по футболу, который пройдёт через год в Петербурге.

Также в ведомстве сказали, что это даже не прихоть города, а требование Федеральной службы безопасности РФ и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Удачным оказался и мост, ведущий от Южной дороги Крестовского острова к стадиону. По мнению транспортников, конструкция оказалась крайне востребованным сооружением в постсоревновательный период, сообщает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург презентовал свой логотип для чемпионата Европы по футболу – 2020 (видео).