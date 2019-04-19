В Петербург на «Сапсане» приехал 35-миллионный пассажир

Пассажиропоток увеличился за последнее время на шесть процентов.
Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Только за четыре месяца текущего года путешествовать на «Сапсане» предпочли почти один миллион человек – это почти на шесть процентов больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2018 году, говорится в сообщении ОАО «РЖД».
Юбилейный пассажир прибыл в Санкт-Петербург в пятницу. Мужчина рассказал, что планировал лететь на самолете, но потом узнал о том, что в «Сапсане» есть специальное детское купе и решил выбрать поезд, передает 78.ru.
Мужчине и его семье вручили сертификат, подтверждающий их новый статус. Также особенному пассажиру подарили бонусную карту «РЖД», а его детям –игрушки с символикой скоростного поезда.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на 1 и 9 мая «Сапсан» делает билеты дешевле. Их можно было купить минимум за 2,4 тысячи рублей, но дешевые билеты быстро разбирают.