«Новокрестовскую» и «Беговую» защитят от вандалов

Станции обклеят антивандальной пленкой. Фото: Рixabay
Станции обклеят антивандальной пленкой. Фото: Рixabay"

Для этого станции метро покроют специальной пленкой.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс, в ходе которого он хочет выбрать исполнителя работ. В требованиях сказано, что компания должна будет удалить все надписи и рисунки, обработать стены и стекла специальным составом и обклеить их антивандальной пленкой.

Ее будет обклеено площадь почти в две с половиной тысячи квадратных метров. Предполагается, что исполнитель будет работать по ночам, чтобы не затруднять проход пассажирам. У компании на выполнение задач будет полгода – с июня по ноябрь 2019 года, говорится на сайте госзакупок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на станции метро “Беговая” протекает потолок: сотрудники подвесили пленку для сбора воды. Собираются ли решать эту проблему и каким образом – непонятно. Также пассажиры неоднократно жаловались на отваливающуюся плитку на обеих станциях, которые открыли около года назад.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беговая метро новокрестовская
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