В Гатчине в траве нашли человеческие череп и кости

Они направлены на экспертизу.

Об этом стало известно 19 апреля, хотя странную находку обнаружили еще в четверг, 18 числа. Жители Гатчинского района Ленинградской области позвонили спасателям и рассказали им о том, что недалеко от трансформаторной будки горит трава. Специалисты незамедлительно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. После этого они среди сухой травы отыскали череп и кости, о происхождении которых пока ничего не удалось выяснить, передает АН «Оперативное прикрытие», ссылаясь на УМВД Гатчинского района. Есть мнение, что они принадлежали человеку. Возможно, кто-то пытался их сжечь, а, может, они лежали там уже давно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что останки пропавшей три года назад женщины нашли в Ленобласти. Их обнаружили за котельной, о чем сразу сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Об обстоятельствах ее кончины ничего неизвестно.