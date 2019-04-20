На Стачек Audi и Ford провели “увлекательный” вечер пятницы

Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении улицы Зайцева и проспекта Стачек в Кировском районе Петербурга.
Как пишут очевидцы ДТП в социально сети “ВКонтакте”, “вечер пятницы не задался у водителей”. Сесть за руль своих автомобилей участникам аварии предстоит еще не скоро. У автомобиля Audi в результате столкновения полностью помят правый бок, а у автомобиля Ford капот.
“Если Audi еще и можно поменять правые двери, то Ford выглядит под списание”, — пишут очевидцы.
О пострадавших в результате ДТП информации нет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “полицейский” разворот закончился для фуры дорожной аварией.