На Стачек Audi и Ford провели “увлекательный” вечер пятницы

О пострадавших в результате ДТП информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today
О пострадавших в результате ДТП информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортная авария произошла на пересечении улицы Зайцева и проспекта Стачек в Кировском районе Петербурга.

Как пишут очевидцы ДТП в социально сети “ВКонтакте”, “вечер пятницы не задался у водителей”. Сесть за руль своих автомобилей участникам аварии предстоит еще не скоро. У автомобиля Audi в результате столкновения полностью помят правый бок, а у автомобиля Ford капот.

Фото: https://vk.com/spb_today

“Если Audi еще и можно поменять правые двери, то Ford выглядит под списание”, — пишут очевидцы.

О пострадавших в результате ДТП информации нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “полицейский” разворот закончился для фуры дорожной аварией.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп кировский район происшествие
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