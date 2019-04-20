Ямы и колдобины, а теперь еще и грязевые накаты: На Дороге жизни рассыпанная грязь стала причиной серьезного ДТП

“Хозяином грязи” мог быть грузовой автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today
“Хозяином грязи” мог быть грузовой автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожной аварии сообщил пострадавший. Раскиданная по дороге грязь увела автомобиль в отбойник, еще одна осталась без колес.

Картину можно назвать “не ждали”. Правда на дороге в Ленобласти и Петербурге можно встреть разные дорожные препятствия — от раскиданной просроченной продукции до внезапно образовавшихся ям. Но, судя по всему, водители этого ДТП забыли про бдительность и на скорости наехали на грязевые накаты. Пользователи соцсети “ВКонтакте” высказывают экспертное мнение и уверены, что хозяин грязи — грузовой автомобиль.

Пострадавший пишет, что в результате наезда на кучи грязи одна машина потеряла два колеса и подвеску, вторая ушла в отбойник.

Фото: https://vk.com/spb_today

“Ехал 90 км/ч, еле ушел, перекрыты все полосы движения”, — написал постдавший после ДТП.

Он также сообщает, что такие грязевые кучи, да еще с кирпичами можно встретить на протяжении 5 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Стачек Audi и Ford провели “увлекательный” вечер пятницы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дорога жизни дтп
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