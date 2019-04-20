В Петроградском районе ночь освещал горящий Mercedes

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Спасатели сообщают, что в автомобиле выгорело все, что могло гореть. Машину тушили около 30 минут.

Информация о горящей иномарке поступила на пульт спасателей около 02:56. Сообщалось, что возле дома 6, корпус 3 на Большой Посадской улице горит Mercedes.

Спасатели выехали в Петроградском район для ликвидации пожара. В результате в автомобиле сгорели все сгораемые части, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя и очаг возгорания получилось ликвидировать спустя 30 минут, в 03:26.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар ликвидировали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов.