В Петроградском районе ночь освещал горящий Mercedes

Спасатели сообщают, что в автомобиле выгорело все, что могло гореть. Машину тушили около 30 минут.
Информация о горящей иномарке поступила на пульт спасателей около 02:56. Сообщалось, что возле дома 6, корпус 3 на Большой Посадской улице горит Mercedes.
Спасатели выехали в Петроградском район для ликвидации пожара. В результате в автомобиле сгорели все сгораемые части, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.
Пламя и очаг возгорания получилось ликвидировать спустя 30 минут, в 03:26.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожар ликвидировали две единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов.