В Петроградском районе ночь освещал горящий Mercedes

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: https://pixabay.com

Спасатели сообщают, что в автомобиле выгорело все, что могло гореть. Машину тушили около 30 минут.

Информация о горящей иномарке поступила на пульт спасателей около 02:56. Сообщалось, что возле дома 6, корпус 3 на Большой Посадской улице горит Mercedes.

Спасатели выехали в Петроградском район для ликвидации пожара. В результате в автомобиле сгорели все сгораемые части, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя и очаг возгорания получилось ликвидировать спустя 30 минут, в 03:26.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар ликвидировали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петроградский район пожар происшествие
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