Смертельную аварию на ЗСД, в которой погибли 8 человек, будут разбивать в суде

ДТП произошло еще осенью 2018 года. Следователи наконец-то собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

Дорожная авария с летальными исходами произошла 27 октября прошлого года. В тот день на ЗСД в направлении от КАД столкнулись две фуры Iveco и Scania, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель Iveco после столкновения выехала на “встречку” и совершил столкновение с Hyundai. В результате микроавтобус загорелся. Водитель и пассажиры погибли, всего погибших — восемь человек. После ДТП полиция возбудила уголовное дело в адрес водителя Scania, он был арестован 29 октября.

Теперь за превышение скорости и легкомыслие, по версии следствия, в судебном порядке рассмотрят детали ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дороге жизни рассыпанная грязь стала причиной серьезного ДТП.