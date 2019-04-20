Пьяный житель Сланцев залез на машину ГИБДД и начал оскорблять полицейских

Инспекторы хотели проверить у него документы, но теперь на жителя Ленобласти завели дело.

Полицейские возбудили дело в отношении жителя Сланцев, который оскорблял их с капота машины, сообщили Gazeta.SPb в МВД Ленинградской области в субботу 20 апреля.

Автомобиль Suzuki остановили в Партизанской ул. города Сланцы, у водителя попросили документы. Водитель оказался пьян: он залез на капот полицейской машины, принялся пинать ее и оскорблять сотрудников МВД. Его доставили в отдел полиции, передают в МВД Ленобласти.

В отношении жителя города Сланцы возбудили уголовное дело за оскорбление полицейских. Кроме этого он заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Оскорбление полицейского может повлечь штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на 360 часов или даже исправительные работы на год, сообщили в МВД Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителя Песочного связали и ограбили.