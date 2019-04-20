Лукашенко: Россия — оплот суверенитета Белоруссии

Белорусский президент уверен, что две страны разделят окоп в случае неприятностей.

Александр Лукашенко считает, что Россия является гарантом независимости Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь. Такое заявление президент сделал после вопросов, которые возникли у некоторых зарубежных политиков из-за его слов Нацсобранию — Лукашенко заявил, что любой, кто посмеет посягнуть на Белоруссию, будет проклят.

Некоторые предположили, что Лукашенко имеет в том числе Россию, отношения с которой в последнее время чуть напряженнее, чем могли бы быть. Белорусский президент объяснил, что имел в виду тех, кто попытается уничтожить его страну — Россия здесь не при чем.

Лукашенко считает, что в случае неприятностей, Белоруссия и Россия “будут в окопах вместе”, передает Sputnik.

Отношения двух стран страдают в том числе из-за вопросов торговли. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России украинские яблоки и груши из-за потока санкционной продукции без документов. Сейчас ведомство запросило помощи у ФСБ для наведения порядка на границе.