К бизнес-центру “Т4” на Седова подъехали пожарные экипажи

Пока неизвестно, горит ли что-то на самом деле или идут учения.

К бизнес-центру на улице Седова в Санкт-Петербурге подъехало несколько пожарных экипажей, сообщили очевидцы в социальных сетях — возможно, в здании “Т4” начался пожар днем в субботу 20 апреля.

Видео: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Известно, что всех посетителей и персонал уже вывели на улицу. Судя по фотографиям опубликованным в соцсетях, к зданию прибыло не меньше пяти служебных автомобилей. Точной информации об огне пока нет — возможно, в Невском районе Петербурга идут учения.

Возможно, причиной приезда служб стало и сообщение о минировании бизнес-центра, как это часто бывает в последние месяцы в Санкт-Петербурге. Обычно людей в таких случаях эвакуируют по сигналу пожарной тревоги. Тем не менее, сообщений об эвакуациях в других городских объектах пока не поступало. Ранее Gazeta.SPb сообщила о массовой эвакуации школ в четверг.