Google по ошибке прислала пользователю 10 телефонов

Смартфонов пришло 10 вместо одного. Фото: Reddit
Смартфонов пришло 10 вместо одного. Фото: Reddit

О забавном просчете огромной компании Google сообщил пользоватль портала Reddit, заригистрированный под никнеймом u/Cheetohz.

По словам пользователя, он вернул смартфон Pixel 3 на 128 ГБ белого цвета, а в качестве компенсации налогов и остатка на сумму 900 долларов попросил прислать Pixel 3 розового цвета.

Однако в компании произошла непонятная ошибка и пользователи прислали не один смартфон, а целых десять! Сумма такого подарка составила порядка 9 тысяч долларов.

В соответсвии с законом, пользователь может не возвращать устройства. Тем не менее, он заявил о том, что намерен вернуть «лишние» телефоны. Проблема только в том, что в Google пока не знают, как это правильно оформить.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тайваньская компания ASUS отказался от производства планшетных компьютеров на базе оперативной системы Android.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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