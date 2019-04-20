Задержан мужчина, который сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся

Авария произошла 17 апреля 2019 года. На боковом проезде проспекта Испытателей в Приморском районе Санкт-Петербурга рядом с домом 15 корпус произошло ДТП.

Неизвестный водитель на неизвестном автомобиле совершил наезд на 73-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Сегодня, 20 апреля, сотрудниками ГИБДД по Приморскому району был задержан 47-летний мужчина, виновный в описанном выше ДТП. Он находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси» и совершил наезд на пострадавшую пенсионерку. После чего с места преступления скрылся, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец выстрелил себе в живот во время чистки ружья.