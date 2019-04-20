Составлен рейтинг популярности персонажей Marvel

Всего в рейтинге 27 позиций. Первую строчку рейтинга занимает Тор, роль которого сыграл Крис Хемсворт.

Рейтинг составило и опубликовало британское издание The Independent.

На последней строчке рейтинга расположился Железный Воитель. Его сыграл Дон Чидл. Герой похож на Железного человека, однако не награжден чувством юмора и интересной предысторией. На последних местах также Мантис — незаметна на фоне остальных персонажей, Соколиный Глаз — не имеет суперсилы и из оружия только лук и стрелы.

Кроме того, в антитоп-10 вошли Доктор Стрендж и Гамора. Дальше идут Алая Ведьма, Звездный Лорд, Небула, Вижен, Зимний Солдат.

Самым интересным героем, по версии журналистов, стал Тор, которого играл Крис Хемсворт. Он обладает харизмой и интересным чувством юмора. Также на втором и третьем месте соответсвенно генерал армии Ваканды и телохранитель короля Окойе и Человек-паук.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Google по ошибке прислала пользователю 10 телефонов.