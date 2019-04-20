На древних барельефах обнаружено изображение наручных часов

Снимок барельефа. Фото: dni24.com
Снимок барельефа. Фото: dni24.com

Эксперты заметили на барельефах древних шумерских божеств наручные часы. Изображение принадлежит к 4-3 тысячелетию до нашей эры.

Занимательное открытие было сделано благодаря фотографиям Джозефа Бауэра. Он разместил снимки барельефов шумерской и абаканской эпох, пишет издание «Дни24».

Наручные часы не являются свойственным тому времени украшением, поэтому открытие привлекло внимание ученых. На скульптурах изображены древнейшие божества.

Те часы вряд ли являются идентичными современным наручным часам. Скорее всего, они отображали часы дня или времена года. Для египтян было важно понятие времени, так как от этого напрямую зависело качество произведения полевых работ.

Известно, что древние шумеры использовали календари. Главным предназначением тех календарей было почитание богов в определенные дни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что изобретен робот-мусорщик, который может помочь спасти экологию.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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