Робот-мусорщик может спасти экологию

Робот может сам сортировать мусор. Фото: Pixabay

Робот может сам сортировать мусор. Фото: Pixabay

Известно, что для упрощения процесса переработки мусора, его нужно сортировать. К сожалению, многие не делают этого. Однако в США изобрели спасение.

Научные деятели из Лаборатории компьютерных технологий и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института создали роботизированную руку, которая научилась различать тип мусора.

Данное изобретение на ощупь определяет тип отходов и может рассортировать мусор без посторонней помощи.

Для решения проблемы загрязнения окружающей среды постоянно разрабатываются новые и новые приспособления. Одно более значимо, другое — менее. Однако каждый, даже самый маленький вклад, это уже большое преимущество.

Изобретение такой руки является большим шагом, так как раньше сортировать мусор было необходимо вручную, что сильно замедляло процесс переработки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на общегородской субботник вышло почти четверть миллиона человек.