Миру нужны ещё 23 миллиона женщин

Мужчин в мире больше, чем женщин. Фото: Pixabay

Мужчин в мире больше, чем женщин. Фото: Pixabay

В США ученые из Национальной академии наук подсчитали количество мужчин и женщин и обнаружили, что для эталонного гендерного соотношения женщин слишком мало.

Для того, чтобы уравновесить количество представителей обоих полов в мире, нужны еще 23 миллиона женщин, сообщает журнал PNAS.

В большей степени дефицит женщин заметен на территориях Индии и Китая. В Индии с 1970 по 2017 не досчитались почти 12 миллионов женщин, а в Китае порядка 10,6 миллионов.

Причиной тому может быть как запрет на количество детей в Китае, так и селекционные аборты, распространенные в некоторых странах Азии. Многие семьи в этих странах просто не хотят рожать девочек.

Эксперты считают, что перевес в сторону мужчин начался примерно с 1970-х годов. Именно тогда появились технологии, позволяющие определить пол будущего ребенка на раннем сроке беременности.

За последние полвека должны были родиться, но не родились около 23,1 миллиона женщин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эндокринологи считают, что каждая третья женщина в России страдает от ожирения.