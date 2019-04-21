Погода в Петербурге на 21 апреля

Дворцовая площадь в облачный день. Фото: Рixabay
Дворцовая площадь в облачный день. Фото: Рixabay

В воскресенье петербуржцев и гостей города ожидает облачный день с прояснениями.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что температура воздуха поднимется в воскресенье до +14 градусов.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +12…+14 градусов, ночью столбик термометра покажет 0…+2 гр. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер ночью переменный, днем южный, юго-западный слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге вырубили 4,5 тысячи деревьев. Жители Центрального района Петербурга обеспокоены тем, что деревьев становится всё меньше.

Кроме прокладки коммуникаций деревья могут гибнуть от нелегального уничтожения — если не получен порубочный билет. И это могут контролировать сами горожане.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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