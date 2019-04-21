Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин © Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
Керсти Кальюлайд и Владимир Путин © Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.

По словам главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, Таллину следует в будущем согласовывать подобные действия с соседями и действовать объединённо.

Линкявичюс отметил, что перед визитом в Москву Кальюлайд не проинформировала Вильнюс о том, какие вопросы она намерена обсудить с российским лидером Владимиром Путиным, однако в МИД Литвы надеются на то, что глава Эстонии поделится информацией позднее, пишет УРА.РУ

Как заявили в МИД Литвы, любой диалог с Москвой послужит легитимизации «незаконных» действий российской стороны, таких как «аннексия» Крыма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Эстония вновь требует компенсацию у России за «советскую оккупацию».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Керсти Кальюлайд литва мид эстония
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