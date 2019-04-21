В Центральном районе задержан участник поножовщины

Подозреваемый задержан. Фото: Балтфото/ Андрей Пронин
Подозреваемый задержан. Фото: Балтфото/ Андрей Пронин

Мужчину, ударившего ножом своего соседа по хостелу в Центральном районе Петербурга, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля в хостеле на Перекупном переулке. В ходе возникшего между двумя мужчинами конфликта, один из них достал нож и вонзил его в живот оппонента. Злоумышленник был задержан на месте происшествия.

Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки и геморрагическим шоком госпитализирован в больницу.

Открыто уголовное дело по статье (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жительница деревни Большое Рейзино разрезала брюшную полость своему сожителю. В ножевом деле фигурировал и алкоголь.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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