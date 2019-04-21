Скончался диктор Ленинградского телевидения Михаил Быков

Именно его голосом объявляют станции в петербургском метро. Фото: https://soundcloud.com
Именно его голосом объявляют станции в петербургском метро. Фото: https://soundcloud.com

Известному советскому и российскому телеведущему было 73 года.

О смерти Михаила Быкова сообщила его дочь, передает Пятый канал. Мужчина скончался на 74 году жизни. Причина смерти пока не озвучена.

Быкова многие знали, как “Дядю Мишу”. Он проработал на Ленинградском телевидении около 40 лет. Вел различные передачи, в том числе “Ленинградскую хронику” и “Панорама ТВ”. Петербуржцы также могли слышать его голос в метрополитене. Именно его голосом объявляют станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
диктор михаил быков телевидение
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