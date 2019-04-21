В Тихвине с 9 этажа скинули горящий холодильник

На место приезжали спасатели для ликвидации пожара. Фото: https://vk.com/47tihvin

На место приезжали спасатели для ликвидации пожара. Фото: https://vk.com/47tihvin

Горящая бытовая техника упала рядом с припаркованными автомобилями. Холодильник скинули, по предварительный версии, пьяный дебошир.

Инцидент произошел вечером накануне. О скинутом горящем холодильник сообщали местные жители в социальной сети “ВКонтакте”. Инцидент произошел в Тихвине, в доме 3 по улице Ярослава Иванова.

Бытовую технику скинули с 9-го этажа. Хозяйка техники рассказала, что холодильник выкинули с балконы неизвестные молодые люди, которые ворвались к ней в квартиру, сообщает телеканал “78”.

Также мужчина сказал, что дебошир был сильно пьян.

“Была в тот момент в приёмном покое, привезли мужчину в тяжёлом состоянии! Сказали, что с пожара!”, — пишут очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за одну ночь сгорели три машины.