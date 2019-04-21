В Петербурге за одну ночь сгорели три машины

За одну ночь на улицах Петербурга сгорело три автомобиля. Возгорания произошли в воскресенье, 21 апреля, в Красногвардейском и Кировском районах города. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Первый вызов поступил на пульт дежурного ночью в воскресенье, 21 апреля. Сообщалось, что на проспекте Энтузиастов у дома № 47 полыхает автомобиль марки Ford. Пожар полностью уничтожил машину, а после перекинулся на соседний автомобиль, однако её удалось спасти. На месте возгорания работали восемь пожарных и две спецмашины.

Второй пожар произошел на бульваре Новаторов у дома №17 в Кировском районе Петербурга. Вызов поступил в дежурную часть в 04:15 утра. В сообщении говорилось, что загорелся легковой автомобиль марки Chevrolet. Тушили иномарку около 40 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что пожар в Нижегородской области уничтожил семь домов.