На Товарищеском мотоциклист не справился с управлением и угодил под колеса Kia

У мотоциклиста идет кровь из носа, затылка и два открытых перелома. Фото: https://vk.com/spb_today
У мотоциклиста идет кровь из носа, затылка и два открытых перелома. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожная авария произошла у первого дома на проезжей части. Очевидцы сообщают, что мотоциклист получил травмы.

О происшествии сообщили днем 21 апреля в социальной сети. По предварительно версии, мотоциклист не справился с управлением, перевернулся и врезался в легковой автомобиль.

Также сообщают, что у мотоциклиста идет кровь из носа, затылка и два открытых перелома

“Мотоциклист не справился с управлением, перевернулся и врезался в Kia.У мотоциклиста 2 открытых перелома”, — пишут в соцсети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Lexus отвлекся, наехал на инспектора ГИБДД и сломал ему ногу (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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