Мотоциклист, попавший под колеса Kia на Товарищеском, скончался в скорой

По предварительно версии, мотоциклист не справился с управлением. Фото: vk.com

По предварительно версии, мотоциклист не справился с управлением. Фото: vk.com

Мужчина получил множественные травмы у него были зафиксированы отрытые переломы, перелом носа и ушиби головного мозга.

На место дорожно-транспортной аварии незамедлительно приехали сотрудники скорой помощи. Мужчину не успели довезти до больницы, он скончался в машине, сообщают в Telegram.

По предварительно версии, мотоциклист не справился с управлением, перевернулся и врезался в легковой автомобиль. В результате у мотоциклиста пошла кровь из носа, затылка, он получил два открытых перелома.

ДТП с летальным исходом произошло в Невском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Товарищеском мотоциклист не справился с управлением и угодил под колеса Kia.