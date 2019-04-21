Писателя Быкова перевели на самостоятельное дыхание

Писатель Дмитрий Быков, оказавшийся в больнице в тяжёлом состоянии, начал дышать самостоятельно. Об этом его жена Ирина Лукьянова сообщила на личной странице в Facebook.

Напомним, 16 апреля 51-летнего писателя госпитализировали в одну из клиник Уфы прямо с борта самолета. По словам медиков, состояние Быкова расценивалось, как «тяжелое». Сознание писателя было нарушено.

Сперва у него заподозрили острое нарушение мозгового кровообращения, однако диагноз «инсульт» подтвержден не был.

На днях, 18 апреля, Быкова на самолете доставили в Москву. Мужчина пребывал в состоянии медикаментозного сна. В тот же день стало известно, что писателя в скором времени планируют вывести из этого состояния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жена Быкова злится на СМИ.