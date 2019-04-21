Сотрудники МЧС проверяют церкви Невского района перед православной Пасхой

В следующее воскресенье, 28 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. Фото: http://78.mchs.gov.ru

В следующее воскресенье, 28 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Сотрудники проводят комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и других происшествий на территории культовых сооружений.

Проверку проводят сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения. Также настоятелям и персоналу проводят дополнительные инструктажи, как действовать в случае возникновения опасной ситуации.

Напомним, что в следующее воскресенье, 28 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. В ночь на 28 пройдут Пасхальные богослужения и Крестные ходы.

В день Пасхи на объектах религиозного назначения будет организовано дежурство сотрудников МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи.