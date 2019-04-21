В церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали, сообщает ТАСС.

Помимо церквей утром 21 апреля серия взрывов произошла в трех гостиницах в центре Коломбо.

Официально власти Шри-Ланки озвучили количество погибших на данный момент- 138 человек. Раненых насчитали около четырехсот человек.

Власти также сообщили, что среди погибших есть иностранцы, которые проживали во взорванных отелях.

По заявлению представителя российского МИД Марии Захаровой — россиян среди погибших и пострадавших нет, пишет Meduza.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Мадриде во время сильного взрыва пострадало около 16 человек. Обрушившиеся со здания обломки повредили припаркованные поблизости транспортные средства.

Пожилая женщина с ожогами и 20-летний мужчина с ушибами были госпитализированы в больницу.