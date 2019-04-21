Писатель Быков впервые заговорил после комы

Дмитрий Быков. Фото: Википедия
Дмитрий Быков. Фото: Википедия

Российский поэт и публицист Дмитрий Быков вышел из комы и начал разговаривать. Напомним, что 16 апреля автор был госпитализирован прямо с борта самолета.

Сегодня, 21 апреля, российский писатель пришел в сознание и заговорил, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что Дмитрия Быкова отвезли в тяжелом состоянии в больницу в Уфе после того, как ему стало плохо на борту самолета. Медики предполагали у автора инсульт, однако диагноз не подтвердился. На днях, 18 апреля, писателя на самолете отправили в Москву.

Сейчас он находится под наблюдением у врачей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что писателя Быкова перевели на самостоятельное дыхание.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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