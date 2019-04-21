У бизнесмена из Колпино украли иконы и странный аккордеон

Дело расследуется. Фото: PIxabay
Дело расследуется. Фото: PIxabay

Ограбление произошло в период с 15 по 20 апреля, когда в доме никто не находился.

Хозяином награбленного оказался 59-летний генеральный директор компании, которая занимается обработкой дерева. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что из его дома по Социалистической улице в Усть-Ижоре в Колпинском районе Санкт-Петербурга было украдены драгоценные вещи.

Из украденного пострадавший отметил три иконы: икона «Божией матери с младенцем» в окладе цвета серебра, икону «Николая Чудотворца» в киоте застекленном с позолоченной резьбой по дереву; лампаду из латуни времен 19 века, немецкий аккордеон времен начала 20 века, электропилу за 7 тысяч рублей и электродрели за 3 тысячи рублей, пишет 78.ru.

Бизнесмен оценил причиненный ему ущерб в 110 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка отлучилась в магазин и у нее угнали авто, где сидел такса Степа.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
грабеж квартирная кража Колпинский район
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