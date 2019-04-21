«Горьковская» вновь открыта для пассажиров после проверки

Станцию метро «Горьковская» открыли после проведения проверки найденного в вестибюле подозрительного предмета.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», никакой опасности для жизни обнаруженный предмет не предоставлял.

Напомним, станцию подземки закрыли около 19:30 в связи с обнаружением бесхозного предмета. Уже в 20:05 пассажиров вновь пустили на станцию. Она работает в штатном режиме. Проверка заняла не больше 40 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тайм-аут по Суточным билетам метро увеличился в 2 раза.

Новая мера вступила в силу с 16 апреля текущего года. По данным петербургского метрополитена, новый срок повторного использование Суточных единых билетов должен положительно сказаться на качестве обслуживания клиентов.