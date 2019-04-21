После выхода из комы писатель Быков планирует продолжить работу

Дмитрий Быков. Фото: Instagram/dmi_bykov
Дмитрий Быков. Фото: Instagram/dmi_bykov

Российский публицист Дмитрий Быков, недавно вышедший из комы, заявил о своей готовности продолжить работу. Напомним, 16 апреля писателю стало плохо во время перелета из Екатеринбурга. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас состояние здоровья Быкова стабилизируется после комы — он планирует в ближайшее время вернуться к работе, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил Быков, он рассчитывает начать работу сразу после полной реабилитации, на которую потребуется какое-то время. Он также добавил, что он «всегда ваш и с вами».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что писатель Быков впервые заговорил после комы.

Быкова доставили в одну из клиник Уфы прямо с борта самолёта, где ему стало плохо. Сперва врачи заподозрили у автора инсульт, однако диагноз не подтвердился. После этого его на лайнере отправили в Москву.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
болезнь Дмитрий Быков кома писатель Быков спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля
Ученые обнаружили «вегетарианские» гены
Историю скотоводства ученые узнали благодаря туалетам
Петербуржец наткнулся на три иглы в мясе для шашлыков
Тихвинец, cбежавший из психбольницы год назад, найден в Волосово
Зеленский объяснил свое нарушение правил на выборах
В Петербрге закончилась третья неделя месячника по благоустройству
Петербург возглавил рейтинг «трезвых» регионов России