Тихвинец, cбежавший из психбольницы год назад, найден в Волосово

В Волосовском районе Ленинградской области найден мужчина, который около года назад совершил побег из психбольницы. На свои проблемы он пожаловался случайной прохожей, которая не стала держать в секрете его откровения и позвонила в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 20 апреля в ОМВД по Волосовскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что возле подъезда дома №40 по Юбилейной улице сидит мужчина, который называет себя Виктором. По словам мужчины, он сбежал из психбольницы в Сясьстрое.

По установленным данным сотрудников полиции, мужчиной оказался 51-летний житель Тихвина. С 3 мая 2018 года он находится в федеральном розыске как беспомощный психически больной человек, который покинул дом или спецучреждение.

Больного передали в руки работников приемного покоя Волосовской больницы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на улице Костюшко мужчина под психотропными веществами кричал и вел себя агрессивно.