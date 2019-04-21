Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля

Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.

Завтра, 22 апреля, ожидается самый пик активности магнитной бури. Отмечается, что явление может повлечь за собой сбои в работе электрического оборудования.

По оценкам экспертов, влияние корональной массы будет не столь велико — смещения магнитных полюсов планеты последовать не должно. Иначе можно было бы говорить о риске более серьезных и разрушительных последствий.

Солнечная активность может отразиться на метеочувствительных личностях и гражданах с хроническими болезнями. Например, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие недуги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в начале неделе в Петербурге будет солнечно и потеплеет до +18.