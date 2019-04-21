В начале неделе в Петербурге будет солнечно и потеплеет до +18

Однако есть риск простудиться Фото: Pixabay

Однако есть риск простудиться Фото: Pixabay

Новая рабочая неделя встретит петербуржцев потеплением до +18 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В понедельник, 22 апреля, в Петербурге будет солнечно и тепло. В первую половину дня столбик термометра достигнет отметки +18 градусов, а ночью похолодает до –1.

Ветер ожидается южный, юго-западный — его порывы будут варьироваться от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет стабильно.

Отмечается, что, несмотря на благоприятную погоду, одеваться очень легко не стоит. Существует риск простудиться.

В МЧС также напоминают жителям и гостям Северной столицы о начале пожароопасного сезона. Петербуржцев просят соблюдать осторожность и не поджигать сухую траву — это может привести к чрезвычайным ситуациям.

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