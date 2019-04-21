Самая тяжелая женщина России похудела на 40 кг

Наталья Руденко. Фото: Первый канал
Наталья Руденко. Фото: Первый канал

Жительница Волгограда Наталья Руденко признана самой тяжелой женщиной в России. Недавно ей сделали операцию по уменьшению желудка.

Благодаря хирургическому вмешательству женщине удалось сбросить уже 40 килограммов. Сейчас она весит 225 килограммов, сообщает «В1.ру» со ссылкой на слова самой Натальи Руденко.

Женщина рассказала, что стала чувствовать себя намного лучше и сама стала веселее. По ее словам, в ней теперь живет больше надежды.

Руденко отметила, что к диете, прописанной врачами, уже почти привыкла, но иногда срывается. Он шутливо заметила, что прожить можно и без майонеза, и без булочек.

Кроме того, физические способности Натальи так же улучшаются. Теперь она может самостоятельно подняться на 3 этаж, а раньше добиралась только до 2-го с двумя передышками.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы продукты, помогающие избавиться от изжоги и сонливости.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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