Определен судья на матч “Зенит” — “Динамо” в Петербурге

"Динамо" находится на 12-ой строчке таблицы чемпионата. Фото: ФК "Зенит"

Матч пройдет на “Газпром-арене” в среду 24 апреля.

Матч “Зенит” — “Динамо” рассудит арбитр Сергей Иванов, сообщили в Российском футбольном союзе 21 апреля. Две команды встретятся в Санкт-Петербурге в среду 24 апреля.

Иванов из Ростова-на-Дону — “Динамо” является одним из клубов Москвы, так что критерий беспристрастности соблюден.

Клуб Санкт-Петербурга находится на вершине таблицы Чемпионата России. Последний матч “Зенит” провел против “Краснодара”, своего ближайшего преследователя. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу “Зенита” — петербуржцы увеличили свои шансы на чемпионство в этом году.

“Динамо” сейчас стоит на 12-ой строчке турнира. Последнюю игру москвичи провели против “Крыльев Советов” и победили их со счетом 1:0.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ракицкий посвятил очки в победе над “Краснодаром” жене.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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