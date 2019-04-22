Определен судья на матч “Зенит” — “Динамо” в Петербурге

Матч пройдет на “Газпром-арене” в среду 24 апреля.

Матч “Зенит” — “Динамо” рассудит арбитр Сергей Иванов, сообщили в Российском футбольном союзе 21 апреля. Две команды встретятся в Санкт-Петербурге в среду 24 апреля.

Иванов из Ростова-на-Дону — “Динамо” является одним из клубов Москвы, так что критерий беспристрастности соблюден.

Клуб Санкт-Петербурга находится на вершине таблицы Чемпионата России. Последний матч “Зенит” провел против “Краснодара”, своего ближайшего преследователя. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу “Зенита” — петербуржцы увеличили свои шансы на чемпионство в этом году.

“Динамо” сейчас стоит на 12-ой строчке турнира. Последнюю игру москвичи провели против “Крыльев Советов” и победили их со счетом 1:0.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ракицкий посвятил очки в победе над “Краснодаром” жене.