За убийство знакомого в Луге пенсионер отправится в колонию строгого режима

В Ленинградской области суд приговорил 66-летнего жителя города Луга к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным за убийство.

Согласно материалам дела, 1 сентября прошлого года подсудимый выпивал вместе с соседом в своей квартире, расположенной на одной из улиц города Луга. Между собутыльниками произошёл конфликт, возникший на почве личной неприязни. В результате ссоры пожилой мужчина схватил нож и не менее четырех раз ударил 41-летнего соседа ножом в живот. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Установлено, что ранее злоумышленник уже был судим за свершение тяжкого преступления. Его заключили под стражу. На судебном заседании подсудимый свою вину признал, сообщили в СУ СК России по Ленобласти.

Мотивом преступления стали слова, обращённые в адрес подсудимого, которые он счёл оскорбительными.

Мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина, ударивший своего собутыльника ножом в живот, задержан в Ленобласти.