Врача поликлиники наказали за разглашение врачебной тайны

Женщине назначили штраф в 4 тысячи рублей. Фото: pixabay.com
Женщине назначили штраф в 4 тысячи рублей. Фото: pixabay.com

Женщина ответила на запрос судебных приставов, но этим осталась недовольна прокуратура.

Замглавврача поликлиники №120 оштрафовали за раскрытие врачебной тайны, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 апреля. Мировой судья назначил ей штраф в 4 тысячи рублей.

В прокуратуре сообщили, что ИО главного врача получила запрос от начальника Ладожского отдела судебных приставов. Женщина сообщила ему всю информацию о пациенте, которым интересовалось УФССП Петербурга, включая диагноз, о котором ей следовало бы умолчать.

Прокуратура Петербурга осталась недовольна действиями врача и обратилась в суд. Там признали, что женщина неправа.

Какой именно у пациента диагноз, в прокуратуре по понятным причинам не сообщают.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в отношении гендиректора “Пулково” Петербурга возбудили дело.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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